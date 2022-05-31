Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотим поехать на ЧМ и подарить эмоции украинцам»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко рассказал об эмоциях украинских игроков в преддверии матча против Шотландии.

- Как чувствуете себя накануне матча?

- Хотел бы поблагодарить шотландцев за всю поддержку и помощь, которую они предоставили украинскому народу. Настроение боевое, каждый из игроков понимает ситуацию, происходящую в стране. Поэтому хочу заверить, что завтра каждый игрок будет отдавать себя на все 100%.

- Завтра шотландским болельщикам будут выдавать фонетические открытки со словами украинского гимна, чтобы они пели с нашими. Как вы воспринимаете такую ​​инициативу?

- Очень хорошо. Мы должны находиться вместе в этой ситуации и победили российскую агрессию и остановить эту войну.

- Что вы чувствовали и что пережили после начала российской агрессии?

- Вы можете спросить каждого украинца, ответ будет одинаковым. Это невозможно передать словами, если ты не находишься в этой ситуации. Вещи, которые происходят в нашей стране – это невозможно принять, это невозможно объяснить. Вот почему это нужно остановить всем вместе. Мы должны победить, потому что Украина – страна свободы. Мы не сдадимся. Но многие страны не понимают, что сегодня это Украина, а завтра они. Поэтому мы должны быть объединены и вместе одолеть российскую агрессию.

- Когда боевые действия начались, хотели ли вы вернуться в Украину?

- Я несколько раз в жизни держал оружие в руках. Я буду полезен Украине, оставаясь здесь, в Англии, помогая с гуманитарными вопросами, ведя свои соцсети, давая интервью. Моя миссия показать всему миру правду. И в этом я согласен с тем, что сказал легендарный украинский игрок Андрей Шевченко.

- Расскажите о значении этого матча для вас. В прошлом году на этом стадионе мы обыграли Швецию, а вы забили гол. Сможем повторить этот праздник?

- У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я очень много разговаривал с разными людьми из разных стран. Я разговаривал с детьми, они еще ничего не понимают, но говорят одно – мечтают о том, чтобы кончилась война. У нас тоже есть своя мечта – поехать на чемпионат мира, подарить эмоции украинцам, потому что они этого заслуживают.

- Многие украинцы, которые собирались поехать на матч, не смогут вас поддержать…

- Мы понимаем, что не так много людей смогут приехать и поддержать нас. Но я уверен, что в Украине все, кто будет иметь возможность, будут наблюдать этот матч. Мы будем ощущать эту поддержку на 100%. В общем, мы можем много говорить, но нужно все показать на поле. Завтра мы постараемся сделать наших болельщиков счастливыми и гордыми, – сказал Зинченко.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».