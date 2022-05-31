ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
Русня в своем стиле
Московское «динамо» выпустило ролик на Youtube под названием La Casa de Dynamo.
В описании к ролику говорится: «Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить».
Любопытно, что в досье теперь уже бывшего тренера Андрея Воронина указано место рождения «Одесса, россия». Зная имперские замашки россиян, в этом нет ничего удивительного.
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