ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике

Московское «динамо» выпустило ролик на Youtube под названием La Casa de Dynamo.

В описании к ролику говорится: «Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить».

Любопытно, что в досье теперь уже бывшего тренера Андрея Воронина указано место рождения «Одесса, россия». Зная имперские замашки россиян, в этом нет ничего удивительного.