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  4. ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
Россия
31 мая 2022, 20:32 |
1309
2

ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике

Русня в своем стиле

31 мая 2022, 20:32 |
1309
2
ФОТО. Московское Динамо «оккупировало» Одессу в своем ролике
ФК динамо москва. Андрей Воронин

Московское «динамо» выпустило ролик на Youtube под названием La Casa de Dynamo.

В описании к ролику говорится: «Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить».

Любопытно, что в досье теперь уже бывшего тренера Андрея Воронина указано место рождения «Одесса, россия». Зная имперские замашки россиян, в этом нет ничего удивительного.

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Источник YouTube
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Letifer
Пускай идут вслед за кораблём
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+5
Rolan Stkomarovskiy
Нагадую, що товариство Динамо (Москва, Київ, Тбілісі, Дрезден, Бухарест) - це творіння НКВД (КГБ).
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-3
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