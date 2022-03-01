ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Воронин покинул московское Динамо

Московское «Динамо» подтвердило, что украинский тренер Андрей Воронин покинул российский клуб.



Сообщается, что расторжение контракта состоялось по соглашению сторон.



Ранее Воронин рассказал об этом украинским журналистам. Он работал в российском клубе ассистентом главного тренера с 2020 года.

Андрей Воронин покидает «Динамо»



Футбольный клуб «Динамо» и помощник главного тренера Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. pic.twitter.com/JLuWFga8SK — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 1, 2022