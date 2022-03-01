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Воронин перед выездом из России разорвал контракт с московским Динамо

У экс-игрока сборной Украины не было другого выбора

  • 01.03.2022 11:08
  • 2491 просмотр
  • 2 комментария
Воронин перед выездом из России разорвал контракт с московским Динамо
© Twitter. Андрей Воронин

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин не просто покинул Россию, а расторг контракт с московским «Динамо», который продлил буквально за день до начала войны.
 
«Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не выразить свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей», – сказал Воронин.

Источник — Facebook

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 01.03.2022 11:34
    +2
    Запорозькі козаки турецькому султану!
    Ти — шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого Люцифера секретар! Який ти в чорта лицар, що голою сракою їжака не вб'єш? Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти синів християнських під собою мати, твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою. Вавілонський ти кухар, македонський колісник, єрусалимський бровирник, Олександрійський козолуп, Великого й Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам'янецький кат, подолянський злодіюка, і всього світу і підсвіту блазень, самого гаспида внук і нашого хуя крюк, а нашого Бога дурень. Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, мать твою вйоб! Отак тобі козаки відказали, плюгавче! Невгоден єсі матері вірних християн! Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць в небі, рік у книзі, а день такий у же, як і у вас, поцілуй за те у сраку нас!..
    Підписали: Кошовий отаман Іван Сірко зо всім кошом запорізьким
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 01.03.2022 11:25
    +1
    смотрите на Белорусском сайте Хартия97 (https://charter97.org/) фотофакт
    "Украинские казаки пишут письмо Путину"
    повторяющее картину Репина
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