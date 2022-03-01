Воронин перед выездом из России разорвал контракт с московским Динамо

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин не просто покинул Россию, а расторг контракт с московским «Динамо», который продлил буквально за день до начала войны.



«Я очень благодарен своим коллегам – тренерам, футболистам команды и болельщикам за отношение ко мне и время, проведенное здесь. Но не могу не выразить свою гражданскую позицию. Сейчас не вижу никакой возможности оставаться на территории страны, чья армия уничтожает наши города и стреляет в мирных людей», – сказал Воронин.