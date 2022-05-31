Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Финалиссимы-2022 Италия – Аргентина
Италия
31 мая 2022, 21:44 | Обновлено 31 мая 2022, 21:55
634
0

Где смотреть онлайн матч Финалиссимы-2022 Италия – Аргентина

Встреча состоится в среду, 1 июня

31 мая 2022, 21:44 | Обновлено 31 мая 2022, 21:55
634
0
Где смотреть онлайн матч Финалиссимы-2022 Италия – Аргентина
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссимы Италия — Аргентина. Между собой встретятся чемпион Европы Италия против обладателя Кубка Америки Аргентина.

Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Начало игры — в 21:45 по Киеву.

Италия – Аргентина. Прогноз и анонс на Финалиссиму-2022

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Италия – Аргентина. Прогноз и анонс на Финалиссиму-2022
Лионель СКАЛОНИ: «Месси сейчас намного лучше, чем был»
ФОТО. Сборная Италии сыграет с Аргентиной в новой форме
сборная Италии по футболу сборная Аргентины по футболу где смотреть Италия - Аргентина Финалиссима
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Теннис | 30 мая 2022, 23:48 2
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин
Ролан Гаррос. Определились все четвертьфиналисты у мужчин

В понедельник матчи четвертого круга провела нижняя часть сетки

СНБО: «Мы считали, что атаки россии с территории беларуси не будет»
Война | 31 мая 2022, 19:50 4
СНБО: «Мы считали, что атаки россии с территории беларуси не будет»
СНБО: «Мы считали, что атаки россии с территории беларуси не будет»

Алексей Данилов - о вторжении рф

Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Война | 31.05.2022, 07:58
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Футбол | 31.05.2022, 05:38
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотим поехать на ЧМ и подарить эмоции украинцам»
Футбол | 31.05.2022, 21:01
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотим поехать на ЧМ и подарить эмоции украинцам»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Хотим поехать на ЧМ и подарить эмоции украинцам»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
29.05.2022, 23:10 3
Хоккей
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
ФОТО. Жена Усика: «Убираем срач в моей вилле после «асвабадителей»
30.05.2022, 16:48 10
Бокс
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
ФОТО. Втроем в постели. Звезда АПЛ попал в секс-скандал накануне свадьбы
30.05.2022, 16:09 3
Футбол
Заряжай на IEM Dallas 2022
Заряжай на IEM Dallas 2022
30.05.2022, 14:13
Киберспорт
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
30.05.2022, 19:19
Футбол
ВИДЕО. Жуткая авария Мика Шумахера в Монако
ВИДЕО. Жуткая авария Мика Шумахера в Монако
29.05.2022, 22:25
Авто/мото
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
30.05.2022, 20:33 2
Футбол
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем