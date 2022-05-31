В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссимы Италия — Аргентина. Между собой встретятся чемпион Европы Италия против обладателя Кубка Америки Аргентина.

Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Начало игры — в 21:45 по Киеву.

Италия – Аргентина. Прогноз и анонс на Финалиссиму-2022

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».