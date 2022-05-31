Италия31 мая 2022, 21:44 | Обновлено 31 мая 2022, 21:55
634
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Где смотреть онлайн матч Финалиссимы-2022 Италия – Аргентина
Встреча состоится в среду, 1 июня
31 мая 2022, 21:44 | Обновлено 31 мая 2022, 21:55
634
0
В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссимы Италия — Аргентина. Между собой встретятся чемпион Европы Италия против обладателя Кубка Америки Аргентина.
Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Начало игры — в 21:45 по Киеву.
Италия – Аргентина. Прогноз и анонс на Финалиссиму-2022
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
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