Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая состоится четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Это бeдет 59-я встреча между теннисистами, серб ведет 30-28. В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 7 из 9 поединков.

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