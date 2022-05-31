Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
31 мая состоится четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Начало встречи в 21:45 по Киеву.
Это бeдет 59-я встреча между теннисистами, серб ведет 30-28. В рамках Ролан Гаррос Надаль выиграл 7 из 9 поединков.
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