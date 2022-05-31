Ролан Гаррос31 мая 2022, 17:45 |
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Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
31 мая 2022, 17:45 |
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31 мая состоится четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Александр Зверев из Германии и Карлос Алькарас из Испании.
Начало встречи в 17:45 по Киеву.
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