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  4. Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
31 мая 2022, 17:45 |
464
0

Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос

31 мая 2022, 17:45 |
464
0
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

31 мая состоится четвертьфинальный матч в рамках Ролан Гаррос, в котором встретятся Александр Зверев из Германии и Карлос Алькарас из Испании.

Начало встречи в 17:45 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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