Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная будет играть за нашу армию и наших людей»
Экс-капитан сборной Украины – о матче против Шотландии
Легенда сборной Украины Олег Лужный рассказал британским СМИ о значении матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии для Украины:
«Они будут играть за нашу армию и наших людей. Мы хотим показать, что не паникуем. Показать наличие духа украинских людей. Наши игроки не могут быть должным образом подготовлены на все 100%.
Эта игра не главный инфоповод в наших новостях. Таковы до сих пор заголовки о Донецке и Луганске. Но каждый будет обеспокоен, у команды будет огромная поддержка. Этот чемпионат мира может стать очень важным для страны».
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