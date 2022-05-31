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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная будет играть за нашу армию и наших людей»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 18:04 |
79
0

Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная будет играть за нашу армию и наших людей»

Экс-капитан сборной Украины – о матче против Шотландии

31 мая 2022, 18:04 |
79
0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Сборная будет играть за нашу армию и наших людей»
dynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Легенда сборной Украины Олег Лужный рассказал британским СМИ о значении матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии для Украины:

«Они будут играть за нашу армию и наших людей. Мы хотим показать, что не паникуем. Показать наличие духа украинских людей. Наши игроки не могут быть должным образом подготовлены на все 100%.

Эта игра не главный инфоповод в наших новостях. Таковы до сих пор заголовки о Донецке и Луганске. Но каждый будет обеспокоен, у команды будет огромная поддержка. Этот чемпионат мира может стать очень важным для страны».

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Источник The Times
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