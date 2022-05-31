Реал и ПСЖ интересуются защитником Ромы

Лишь в начале мая Леонардо Спинаццола вышел на поле впервые после 10-месячной паузы, связанной с разрывом ахиллового сухожилия. Однако уже сейчас интерес к защитнику «Ромы» проявляют «Реал» и ПСЖ.

Оба клуба уже интересовались Спинаццолой год назад до его травмы. По информации итальянских СМИ, пока что ПСЖ и «Реал» лишь интересуются Спинаццолой, до реальных переговоров дело пока не доходило.

Контракт Спинаццолы с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.