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  4. Реал и ПСЖ интересуются защитником Ромы
Италия
31 мая 2022, 16:28 |
192
0

Реал и ПСЖ интересуются защитником Ромы

Леонардо Спинаццола моет покинуть Рим летом

31 мая 2022, 16:28 |
192
0
Реал и ПСЖ интересуются защитником Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Спинаццола

Лишь в начале мая Леонардо Спинаццола вышел на поле впервые после 10-месячной паузы, связанной с разрывом ахиллового сухожилия. Однако уже сейчас интерес к защитнику «Ромы» проявляют «Реал» и ПСЖ.

Оба клуба уже интересовались Спинаццолой год назад до его травмы. По информации итальянских СМИ, пока что ПСЖ и «Реал» лишь интересуются Спинаццолой, до реальных переговоров дело пока не доходило.

Контракт Спинаццолы с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Леонардо Спинаццола Рома Рим Реал Мадрид ПСЖ
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Источник Sportitalia
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