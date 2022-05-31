Френки ДЕ ЙОНГ: «Барселона – клуб моей мечты»
Нидерландский хавбек не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»:
«Я предпочитаю оставаться в «Барселоне». «Барселона» – это просто клуб моей мечты с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то, что надеялся на большее в плане трофеев. Но я никогда не жалел о своем выборе».
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать Де Йонга самым высокооплачиваемым игроком в команде.
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