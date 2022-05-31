Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Френки ДЕ ЙОНГ: «Барселона – клуб моей мечты»
Испания
31 мая 2022, 15:59 |
225
0

Френки ДЕ ЙОНГ: «Барселона – клуб моей мечты»

Нидерландский хавбек не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

31 мая 2022, 15:59 |
225
0
Френки ДЕ ЙОНГ: «Барселона – клуб моей мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»:

«Я предпочитаю оставаться в «Барселоне».  «Барселона» – это просто клуб моей мечты с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то, что надеялся на большее в плане трофеев. Но я никогда не жалел о своем выборе».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать Де Йонга самым высокооплачиваемым игроком в команде.

По теме:
Барселона хочет подписать Бен Йеддера
Левандовски хочет перейти в Барселону. Клубы ожидают непростые переговоры
Ман Юнайтед начал переговоры по трансферу защитника Аякса
Френки Де Йонг Барселона Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Футбол | 31 мая 2022, 11:50 2
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина

Поединок состоится в среду, 1 июня, в Глазго

Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Футбол | 30 мая 2022, 20:33 2
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах
Талант Динамо, которого называли новым Погба, ушел в немецкий Брайденбах

Дилан Вуанту в Украине успел поработать как в академии «Динамо», так и в академии «Шахтера»

Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Футбол | 30.05.2022, 22:45
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Футбол | 31.05.2022, 05:38
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
Байер дает 21 млн за Мудрика, Ярмоленко в АПЛ, сборная в Глазго
В Шахтере определяются, сколько хотят получить от продажи Додо
Футбол | 31.05.2022, 14:13
В Шахтере определяются, сколько хотят получить от продажи Додо
В Шахтере определяются, сколько хотят получить от продажи Додо
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
29.05.2022, 20:45
Волейбол
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
Генштаб ВСУ: «Враг штурмует населенные пункты в двух направлениях»
31.05.2022, 07:58 1
Война
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
ВИДЕО. Звезда Реала агрессивно отмахнулся от Лунина после финала ЛЧ
30.05.2022, 14:19 5
Футбол
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
Источник: Заря уже определилась с новым тренером
30.05.2022, 19:19
Футбол
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
30.05.2022, 16:23
Футбол
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
29.05.2022, 16:14
Футбол
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
29.05.2022, 23:10 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем