Френки ДЕ ЙОНГ: «Барселона – клуб моей мечты»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»:

«Я предпочитаю оставаться в «Барселоне». «Барселона» – это просто клуб моей мечты с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то, что надеялся на большее в плане трофеев. Но я никогда не жалел о своем выборе».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать Де Йонга самым высокооплачиваемым игроком в команде.