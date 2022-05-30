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  4. МЮ готов сделать Де Йонга самым высокооплачиваемым игроком клуба
Англия
30 мая 2022, 15:19 | Обновлено 30 мая 2022, 15:36
444
0

МЮ готов сделать Де Йонга самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Красные дьяволы» готовы платить 25-летнему нидерландцу 395 000 фунтов в неделю

30 мая 2022, 15:19 | Обновлено 30 мая 2022, 15:36
444
0
МЮ готов сделать Де Йонга самым высокооплачиваемым игроком клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Английский «Манчестер Юнайтед» настолько заинтересован в переходе полузащитника «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонга, что готов сделать 25-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«Красные дьяволы» готовы платить де Йонгу 395 000 фунтов в неделю. Если не учитывать бонусные выплаты, то оклад будет самым высоким в клубе – выше чем у Давида Де Хеа (375 тысяч фунтов), Джейдона Санчо (350 тысяч), Рафаэля Варана (340 тысяч) и Криштиану Роналду (300 тысяч).

В «Манчестер Юнайтед» де Йонг сможет вновь выступать под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага, с которым они ранее вместе работали в «Аяксе».

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Источник Daily Star
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