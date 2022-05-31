Окслейд-Чемберлен хочет покинуть Ливерпуль

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен хочет покинуть клуб нынешним летом. Об этом сообщают британские СМИ.

28-летний английский хавбек недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает в команде Юргена Клоппа.

В нынешнем сезоне на счету Окслейда-Чемберлена 3 гола и 3 ассиста в 29 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Контракт хавбека рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Окслейду-Чемберлену со стороны «Боруссии» Дортмунд.