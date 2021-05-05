«Боруссия» Дортмунд интересуется полузащитником «Ливерпуля» Алексом Окслейдом-Чемберленом. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

Сам Окслейд-Чемберлен готов рассмотреть предложение «Боруссии» Дортмунд. Его не устраивает количество игровой практики, которое он получает в «Ливерпуле».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 14 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется одним из лидеров «Боруссии», Джейдоном Санчо.