«Боруссия» Дортмунд интересуется полузащитником «Ливерпуля» Алексом Окслейдом-Чемберленом. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
Сам Окслейд-Чемберлен готов рассмотреть предложение «Боруссии» Дортмунд. Его не устраивает количество игровой практики, которое он получает в «Ливерпуле».
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 14 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется одним из лидеров «Боруссии», Джейдоном Санчо.
Источник — Fichajes.com
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