Боруссия Дортмунд интересуется полузащитником Ливерпуля

Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в Германии

  • 05.05.2021 18:10
  • 231 просмотр
  • 0 комментариев
Боруссия Дортмунд интересуется полузащитником Ливерпуля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Окслейд-Чемберлен

«Боруссия» Дортмунд интересуется полузащитником «Ливерпуля» Алексом Окслейдом-Чемберленом. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

Сам Окслейд-Чемберлен готов рассмотреть предложение «Боруссии» Дортмунд. Его не устраивает количество игровой практики, которое он получает в «Ливерпуле».

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хавбека 14 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» интересуется одним из лидеров «Боруссии», Джейдоном Санчо.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Fichajes.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности