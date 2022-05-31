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  4. Андрей ЛУНИН: «Этот год в Реале получился особенным»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 15:18 | Обновлено 31 мая 2022, 15:19
499
2

Андрей ЛУНИН: «Этот год в Реале получился особенным»

Голкипер сборной Украины подвел итоги сезона

31 мая 2022, 15:18 | Обновлено 31 мая 2022, 15:19
499
2
Андрей ЛУНИН: «Этот год в Реале получился особенным»
УАФ. Андрей Лунин

Андрей Лунин по прибытии в лагерь сборной Украины подвел итоги клубного сезона в «Реале»:

«Чувствую себя хорошо, хотя дорога была немного тяжеловатой. Было три дня празднования победы в Лиге чемпионов, но самое важное, что я здесь, с командой. Конец сезона оказался очень насыщенным — рождение ребенка, победа в ЛЧ, празднование, вызов в сборную... Даже слов не хватает! Но с переключением на дела национальной команды проблем нет. Это у меня уже не в первый раз.

Этот год у «Реала» получился очень особенным. Многие поединки мы выиграли, уступая по ходу игры, было много эмоций, впечатлений, поэтому празднование успеха происходило с размахом. Несмотря на то, что я сыграл немного матчей, само пребывание в такой атмосфере огромный опыт. Это даже трудно описать – это нужно пережить. Пройти весь путь, тренироваться с этой командой — дорогого стоит.

Матч, к которому мы готовимся, как уже говорили ребята, очень важен. Ведь сейчас наши воины, которые бьются за Украину, вдохновляют весь мир. Мы должны выходить на поле и делать свое дело, чтобы подарить им и всем нашим людям положительные эмоции. Это хоть что-нибудь, что мы можем сделать. Должны отдать все ради этого!».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Remark
Особенно ОСОБЕННЫМ он был для тебя. Молодым просиживать банку, даже в Реале...как то не очень.
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+1
GloryUkraine
А що особливого? Зіграв два чи три матчі? Тікай з того Реалу. З твоїм талантом треба грати і грати так, щоби Реал  облизувався, дивлячись на твою гру за іншу команду.
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+1
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