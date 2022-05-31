Андрей ЛУНИН: «Этот год в Реале получился особенным»

Андрей Лунин по прибытии в лагерь сборной Украины подвел итоги клубного сезона в «Реале»:

«Чувствую себя хорошо, хотя дорога была немного тяжеловатой. Было три дня празднования победы в Лиге чемпионов, но самое важное, что я здесь, с командой. Конец сезона оказался очень насыщенным — рождение ребенка, победа в ЛЧ, празднование, вызов в сборную... Даже слов не хватает! Но с переключением на дела национальной команды проблем нет. Это у меня уже не в первый раз.

Этот год у «Реала» получился очень особенным. Многие поединки мы выиграли, уступая по ходу игры, было много эмоций, впечатлений, поэтому празднование успеха происходило с размахом. Несмотря на то, что я сыграл немного матчей, само пребывание в такой атмосфере огромный опыт. Это даже трудно описать – это нужно пережить. Пройти весь путь, тренироваться с этой командой — дорогого стоит.

Матч, к которому мы готовимся, как уже говорили ребята, очень важен. Ведь сейчас наши воины, которые бьются за Украину, вдохновляют весь мир. Мы должны выходить на поле и делать свое дело, чтобы подарить им и всем нашим людям положительные эмоции. Это хоть что-нибудь, что мы можем сделать. Должны отдать все ради этого!».