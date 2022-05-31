Вест Хэм планирует выкупить вратаря ПСЖ

«Вест Хэм» планирует выкупить у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Год назад «Вест Хэм» взял Ареоля в годичную аренду с правом выкупа за 9 миллионов евро. Теперь же английский клуб намерен активировать опцию выкупа 29-летнего французского голкипера. На этой неделе «Молотобойцы» проведут переговоры с агентом вратаря.

В нынешнем сезоне Ареоля провел за «Вест Хэм» 18 матчей во всех турнирах и пропустил в них 15 голов.