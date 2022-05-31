Вест Хэм планирует выкупить вратаря ПСЖ
Альфонс Ареоля останется в Англии
«Вест Хэм» планирует выкупить у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Год назад «Вест Хэм» взял Ареоля в годичную аренду с правом выкупа за 9 миллионов евро. Теперь же английский клуб намерен активировать опцию выкупа 29-летнего французского голкипера. На этой неделе «Молотобойцы» проведут переговоры с агентом вратаря.
В нынешнем сезоне Ареоля провел за «Вест Хэм» 18 матчей во всех турнирах и пропустил в них 15 голов.
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