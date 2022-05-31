Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм планирует выкупить вратаря ПСЖ
Англия
31 мая 2022, 14:27 |
359
0

Вест Хэм планирует выкупить вратаря ПСЖ

Альфонс Ареоля останется в Англии

31 мая 2022, 14:27 |
359
0
Вест Хэм планирует выкупить вратаря ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонс Ареоля

«Вест Хэм» планирует выкупить у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Год назад «Вест Хэм» взял Ареоля в годичную аренду с правом выкупа за 9 миллионов евро. Теперь же английский клуб намерен активировать опцию выкупа 29-летнего французского голкипера. На этой неделе «Молотобойцы» проведут переговоры с агентом вратаря.

В нынешнем сезоне Ареоля провел за «Вест Хэм» 18 матчей во всех турнирах и пропустил в них 15 голов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ за 40 млн евро выкупил защитника Спортинга
Неймар рад, что Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
Ансу ФАТИ: «Хочу провести всю карьеру в Барселоне»
Альфонс Ареоля Вест Хэм ПСЖ Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Футбол | 30 мая 2022, 16:23 0
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ
Источник: У Ярмоленко есть два предложения из АПЛ

У хавбека сборной Украины есть варианты остаться на Туманном Альбионе

Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Футбол | 30 мая 2022, 22:45 10
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка
Е**ла жаба гадюку, бл**ь. Вацко оценил стиль комментирования Поворознюка

Президент «Ингульца» комментировал финал ЛЧ «Реал» – «Ливерпуль»

Ференцварош нацелен приобрести вингера Динамо
Футбол | 31.05.2022, 14:32
Ференцварош нацелен приобрести вингера Динамо
Ференцварош нацелен приобрести вингера Динамо
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Футбол | 31.05.2022, 11:50
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2022, 21:23
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Источник: УЕФА не считает Лунина победителем Лиги чемпионов
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Финляндия в невероятном золотом матче обыграла Канаду
29.05.2022, 23:10 3
Хоккей
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
Мужская сборная Украины одержала четвертую победу в Золотой Евролиге
29.05.2022, 20:45
Волейбол
ВИДЕО. Жуткая авария Мика Шумахера в Монако
ВИДЕО. Жуткая авария Мика Шумахера в Монако
29.05.2022, 22:25
Авто/мото
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
ФОТО. Сборная Украины отправилась в Шотландию. Состав команды
30.05.2022, 18:12 3
Футбол
ВИДЕО. ЧМ по хоккею. Финляндия выиграла золото в овертайме, 8 шайб Чехии
ВИДЕО. ЧМ по хоккею. Финляндия выиграла золото в овертайме, 8 шайб Чехии
30.05.2022, 00:06
Хоккей
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
Мане принял решение покинуть Ливерпуль
29.05.2022, 16:14
Футбол
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
Пляски Ордеца. Орки уничтожили его родной город, а он танцует в москве
30.05.2022, 22:15 3
Футбол
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
ВИДЕО 18+. Лучшие моменты финала ЛЧ с комментарием президента Ингульца
29.05.2022, 17:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем