Вместо Бущана. Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ

Лондонский «Вест Хэм» подписал 28-летнего французского голкипера Альфонса Ареоля. Футболист будет защищать цвета «молотобойцев» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до лета 2022 года с правом выкупа.

Контракт Ареоля принадлежит ПСЖ с 2010 года. На протяжении карьеры футболист выступал за «Ланс», «Бастию», «Вильярреал» и мадридский «Реал» на правах аренды. Минувший сезон Ареоля провел в «Фулхэме», за который провел 37 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Ареоля составляет €17 миллионов. В активе футболиста 3 матча за национальную сборную Франции

«Я счастлив. Для меня это прекрасная возможность подписать контракт с «Вест Хэмом» и сделать все возможное, чтобы помочь команде. Лондон — прекрасное место для жизни и работы, и очевидно, что Премьер-лига — одна из лучших лиг в мире», — прокомментировал трансфер Альфонс.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересовался 27-летним голкипером киевского «Динамо» и сборной Украины Георгием Бущаном.