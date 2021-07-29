Вместо Бущана. Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ

Альфонс Ареоля продолжит карьеру в лондонском клубе

  • 29.07.2021 18:18
  • 1760 просмотров
  • 0 комментариев
Вместо Бущана. Вест Хэм подписал вратаря ПСЖ
© ФК Вест Хэм. Альфонс Ареоля

Лондонский «Вест Хэм» подписал 28-летнего французского голкипера Альфонса Ареоля. Футболист будет защищать цвета «молотобойцев» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до лета 2022 года с правом выкупа.

Контракт Ареоля принадлежит ПСЖ с 2010 года. На протяжении карьеры футболист выступал за «Ланс», «Бастию», «Вильярреал» и мадридский «Реал» на правах аренды. Минувший сезон Ареоля провел в «Фулхэме», за который провел 37 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Ареоля составляет €17 миллионов. В активе футболиста 3 матча за национальную сборную Франции

«Я счастлив. Для меня это прекрасная возможность подписать контракт с «Вест Хэмом» и сделать все возможное, чтобы помочь команде. Лондон — прекрасное место для жизни и работы, и очевидно, что Премьер-лига — одна из лучших лиг в мире», — прокомментировал трансфер Альфонс.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» интересовался 27-летним голкипером киевского «Динамо» и сборной Украины Георгием Бущаном.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Вест Хэм

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности