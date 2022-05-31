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  4. В Шахтере определяются, сколько хотят получить от продажи Додо
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 14:13 |
731
0

В Шахтере определяются, сколько хотят получить от продажи Додо

Отпускать бразильца задешево никто не собирается

31 мая 2022, 14:13 |
731
0
В Шахтере определяются, сколько хотят получить от продажи Додо
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо (слева)

Руководство донецкого «Шахтера» готово в летнее трансферное окно рассмотреть вопрос продажи ключевого правого фулбека команды Додо, однако нацелено выручить серьезные деньги за своего игрока.

«Точные цифры известны руководству, но могу сказать, что это совсем недешево, потому что он очень сильный футболист. Мы еще не знаем всей ситуации: когда вернемся к игре и каковы будут наши будущие продажи. Конечно, если кому-то из наших ребят поступит привлекательное предложение от серьезного клуба, мы постараемся организовать его уход. «Шахтер» не может позволить себе продать лидеров с отсрочкой платежей, деньги нужны немедленно, чтобы иметь возможность реинвестировать в состав. Сейчас мы переживаем особенную ситуацию, поэтому оценка Додо изменилась, но в декабре мюнхенская «Бавария» делала предложение в размере 30 миллионов долларов за него, которое было отвергнуто. Я знаю, что несколько клубов следят за бразильцем, в том числе и несколько итальянских», - рассказал ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини.

Ранее сообщалось, что присматриваться к кандидатуре Додо начала «Фиорентина».

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Источник Firenzeviola.it
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