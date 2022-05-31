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  4. ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
Франция
31 мая 2022, 13:36 |
2132
0

ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема

Аргентинец отметил достижение форварда «Реала»

31 мая 2022, 13:36 |
2132
0
ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine

В недавнем интервью Лионель Месси упомянул неприятную ситуацию, связанную с его последним Золотым мячом. Тогда Левандовски не согласился с прозрачностью награждения. Также форвард французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получит Золотой мяч.

Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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Лионель Месси Роберт Левандовски Золотой мяч Карим Бензема
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Источник Sport.ua
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