ВИДЕО. Месси раскритиковал Левандовски и отдал Золотой мяч Бензема

В недавнем интервью Лионель Месси упомянул неприятную ситуацию, связанную с его последним Золотым мячом. Тогда Левандовски не согласился с прозрачностью награждения. Также форвард французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получит Золотой мяч.

Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.