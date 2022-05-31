Киченок/Остапенко – Заневская/Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против Марины Заневской и Кимберли Циммерманн из Бельгии. Встреча пройдет третьим запуском, ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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