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Ролан Гаррос
31 мая 2022, 13:20 | Обновлено 31 мая 2022, 13:32
257
0

Киченок/Остапенко – Заневская/Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос

31 мая 2022, 13:20 | Обновлено 31 мая 2022, 13:32
257
0
Киченок/Остапенко – Заневская/Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против Марины Заневской и Кимберли Циммерманн из Бельгии. Встреча пройдет третьим запуском, ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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