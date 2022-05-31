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Ролан Гаррос
31 мая 2022, 13:30 | Обновлено 31 мая 2022, 13:32
440
0

Костюк / Русе – Киз / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос

31 мая 2022, 13:30 | Обновлено 31 мая 2022, 13:32
440
0
Костюк / Русе – Киз / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

31 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд. Встреча пройдет вторым запуском, ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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