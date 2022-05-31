Костюк / Русе – Киз / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда Ролан Гаррос
31 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд. Встреча пройдет вторым запуском, ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
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