Костюк / Русе – Киз / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд. Встреча пройдет вторым запуском, ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

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