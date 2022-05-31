Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Глазго много украинских флагов. Это очень приятно»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал теплую встречу национальной команды в Шотландии.

«Все готовятся к матчу. Конечно, в Словении высокого уровня поля были, качественные очень. Отель очень комфортный был. В этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я считаю, что все было на высоком уровне. Прилет – все прошло хорошо, быстро. Недалеко отель и в Словении, и в Шотландии. Готовимся к завтрашней тренировке.

Люди очень приветливы. На паспортном контроле люди улыбались, не было никаких вопросов. И когда мы ехали по Глазго, очень много было флагов украинских: и в аэропорту, и на выезде из аэропорта, и в городе. Поэтому, очень приятно, конечно», – сказал Малиновский.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в 21:45 по Киеву.