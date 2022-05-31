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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Глазго много украинских флагов. Это очень приятно»
Чемпионат мира
31 мая 2022, 13:03 | Обновлено 31 мая 2022, 13:23
296
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Глазго много украинских флагов. Это очень приятно»

Один из лидеров сборной Украины готов к важнейшему матчу

31 мая 2022, 13:03 | Обновлено 31 мая 2022, 13:23
296
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «В Глазго много украинских флагов. Это очень приятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал теплую встречу национальной команды в Шотландии.

«Все готовятся к матчу. Конечно, в Словении высокого уровня поля были, качественные очень. Отель очень комфортный был. В этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я считаю, что все было на высоком уровне. Прилет – все прошло хорошо, быстро. Недалеко отель и в Словении, и в Шотландии. Готовимся к завтрашней тренировке.

Люди очень приветливы. На паспортном контроле люди улыбались, не было никаких вопросов. И когда мы ехали по Глазго, очень много было флагов украинских: и в аэропорту, и на выезде из аэропорта, и в городе. Поэтому, очень приятно, конечно», – сказал Малиновский.

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в 21:45 по Киеву.

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Источник Футбол 1/2/3
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