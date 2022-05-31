Барселона хочет подписать Бен Йеддера

«Барселона» нацелилась на нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера.

Как сообщает французская клуба, 31-летний форвард готов покинуть клуб этим летом.

Виссам выступает за «Монако» с 2019 года и является капитаном команды. До этого он играл за «Севилью» и «Тулузу».

В минувшем сезоне Бен Йеддер забил 32 гола и отдал 6 передач в 52 матчах за «Монако» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу Роберта Левандовски.