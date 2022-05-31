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Испания
31 мая 2022, 12:46 | Обновлено 31 мая 2022, 13:25
327
0

Барселона хочет подписать Бен Йеддера

Каталонский клуб ищет варианты для усиления атаки

31 мая 2022, 12:46 | Обновлено 31 мая 2022, 13:25
327
0
Барселона хочет подписать Бен Йеддера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» нацелилась на нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера.

Как сообщает французская клуба, 31-летний форвард готов покинуть клуб этим летом.

Виссам выступает за «Монако» с 2019 года и является капитаном команды. До этого он играл за «Севилью» и «Тулузу».

В минувшем сезоне Бен Йеддер забил 32 гола и отдал 6 передач в 52 матчах за «Монако» во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу Роберта Левандовски.

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Виссам Бен Йеддер Барселона Монако трансферы
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Источник Get French Football News
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