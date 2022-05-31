Зинченко основал фонд помощи украинцам Football For Ukraine

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко объявил о создании благотворительного фонда, который будет помогать гражданам Украины, пострадавшим от войны с россией.

Football For Ukraine будет заниматься гуманитарными вопросами.

«Наша цель - хотя бы минимально улучшить жизнь людей в Украине и поддержка учреждений по всей стране, таких как школ и больницы», - сообщает фонд.

Ранее сообщалось, что Зинченко может стать одноклубником Миколенко.