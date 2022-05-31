Англия31 мая 2022, 12:13 |
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Зинченко основал фонд помощи украинцам Football For Ukraine
Футболист будет помогать пострадавшим от войны украинцам
31 мая 2022, 12:13 |
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Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко объявил о создании благотворительного фонда, который будет помогать гражданам Украины, пострадавшим от войны с россией.
Football For Ukraine будет заниматься гуманитарными вопросами.
«Наша цель - хотя бы минимально улучшить жизнь людей в Украине и поддержка учреждений по всей стране, таких как школ и больницы», - сообщает фонд.
Ранее сообщалось, что Зинченко может стать одноклубником Миколенко.
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