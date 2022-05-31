Гравенберх сегодня пройдет медобследование в Баварии

«Бавария» находится на финальной стадии оформления трансфера полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня, 31 мая, 20-летний хавбек пройдет в Мюнхене медицинское обследование. Гравенберх согласовал контракт до 31 июня 2027 года.

Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Аяксом» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.