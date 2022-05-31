Гравенберх сегодня пройдет медобследование в Баварии
Талантливый хавбек подпишет пятилетний контракт
«Бавария» находится на финальной стадии оформления трансфера полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня, 31 мая, 20-летний хавбек пройдет в Мюнхене медицинское обследование. Гравенберх согласовал контракт до 31 июня 2027 года.
Официально о трансфере объявят в ближайшее время.
Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Аяксом» истекает 30 июня 2023 года.
Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.
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