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  4. Гравенберх сегодня пройдет медобследование в Баварии
Германия
31 мая 2022, 10:16 |
113
0

Гравенберх сегодня пройдет медобследование в Баварии

Талантливый хавбек подпишет пятилетний контракт

31 мая 2022, 10:16 |
113
0
Гравенберх сегодня пройдет медобследование в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» находится на финальной стадии оформления трансфера полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня, 31 мая, 20-летний хавбек пройдет в Мюнхене медицинское обследование. Гравенберх согласовал контракт до 31 июня 2027 года.

 

Официально о трансфере объявят в ближайшее время.

Гравенберх является воспитанником «Аякса». В этом сезоне он сыграл 30 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с «Аяксом» истекает 30 июня 2023 года.

Ранее «Бавария» на правах свободного агента подписала защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи.

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Бавария Аякс трансферы Бундеслиги Райан Гравенберх
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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