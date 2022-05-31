Давид АЛАБА: «Куртуа много раз спасал нашу задницу»
Защитник «Реала» – о главном герое финала Лиги чемпионов
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба похвалил одноклубника Тибо Куртуа за его вклад в победу «сливочных» в Лиге чемпионов.
«Конечно, это много значит для меня (победа в Лиге чемпионов). Мои чувства сложно передать словами. Этот день, весь этот сезон – просто восхитительно! Характер нашей команды особенный. Мы сделали великие дела. Соответственно, я очень счастлив.
Куртуа лучше Нойера? Я не хочу делать здесь никаких сравнений. То, чего добился Тибо, просто поразительно – и делал он это на протяжении всего сезона. Он много раз спасал нашу задницу», - сказал Алаба.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.
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