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Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 09:14 | Обновлено 31 мая 2022, 09:18
337
0

Давид АЛАБА: «Куртуа много раз спасал нашу задницу»

Защитник «Реала» – о главном герое финала Лиги чемпионов

31 мая 2022, 09:14 | Обновлено 31 мая 2022, 09:18
337
0
Давид АЛАБА: «Куртуа много раз спасал нашу задницу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба похвалил одноклубника Тибо Куртуа за его вклад в победу «сливочных» в Лиге чемпионов.

«Конечно, это много значит для меня (победа в Лиге чемпионов). Мои чувства сложно передать словами. Этот день, весь этот сезон – просто восхитительно! Характер нашей команды особенный. Мы сделали великие дела. Соответственно, я очень счастлив.

Куртуа лучше Нойера? Я не хочу делать здесь никаких сравнений. То, чего добился Тибо, просто поразительно – и делал он это на протяжении всего сезона. Он много раз спасал нашу задницу», - сказал Алаба.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.

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Давид Алаба Реал Мадрид Тибо Куртуа Лига чемпионов
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Источник Sport1
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