Дидье ДЕШАМ: «Бензема заслуживает получить Золотой мяч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема достоин «Золотого мяча».

«Достоин ли Бензема? Мой ответ прост: да. Новый титул, сезон, который он провел с командой, то, что он сделал – все это очень важно. Очевидно, что он уже был одним из фаворитов, поэтому вполне заслуживает получить «Золотой мяч», - сказал Дешам.

Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.