Дидье ДЕШАМ: «Бензема заслуживает получить Золотой мяч»
Наставник сборной Франции доволен своим подопечным
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема достоин «Золотого мяча».
«Достоин ли Бензема? Мой ответ прост: да. Новый титул, сезон, который он провел с командой, то, что он сделал – все это очень важно. Очевидно, что он уже был одним из фаворитов, поэтому вполне заслуживает получить «Золотой мяч», - сказал Дешам.
Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
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