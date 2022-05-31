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  4. Дидье ДЕШАМ: «Бензема заслуживает получить Золотой мяч»
Франция
31 мая 2022, 08:36 | Обновлено 31 мая 2022, 08:43
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Дидье ДЕШАМ: «Бензема заслуживает получить Золотой мяч»

Наставник сборной Франции доволен своим подопечным

31 мая 2022, 08:36 | Обновлено 31 мая 2022, 08:43
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Дидье ДЕШАМ: «Бензема заслуживает получить Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема достоин «Золотого мяча».

«Достоин ли Бензема? Мой ответ прост: да. Новый титул, сезон, который он провел с командой, то, что он сделал – все это очень важно. Очевидно, что он уже был одним из фаворитов, поэтому вполне заслуживает получить «Золотой мяч», - сказал Дешам.

Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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Дидье Дешам Карим Бензема сборная Франции по футболу Реал Мадрид
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Источник Téléfoot
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