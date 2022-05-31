Аксель ВИТСЕЛЬ: «О сейвах Куртуа другие вратари могут только мечтать»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель похвалил партнера по национальной команде Тибо Куртуа за его вклад в победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Тибо Куртуа просто подтвердил, что он исключительный вратарь. Он делает сейвы, о которых другие вратари могут только мечтать. Кроме того, он также хорош в игре ногами. Абсолютный вратарь», - сказал Витсель.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.