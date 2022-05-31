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  4. Аксель ВИТСЕЛЬ: «О сейвах Куртуа другие вратари могут только мечтать»
Испания
31 мая 2022, 08:17 |
381
0

Аксель ВИТСЕЛЬ: «О сейвах Куртуа другие вратари могут только мечтать»

Хавбек сборной Бельгии – о партнере по национальной команде

31 мая 2022, 08:17 |
381
0
Аксель ВИТСЕЛЬ: «О сейвах Куртуа другие вратари могут только мечтать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель похвалил партнера по национальной команде Тибо Куртуа за его вклад в победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Тибо Куртуа просто подтвердил, что он исключительный вратарь. Он делает сейвы, о которых другие вратари могут только мечтать. Кроме того, он также хорош в игре ногами. Абсолютный вратарь», - сказал Витсель.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.

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Аксель Витсель Тибо Куртуа Реал Мадрид
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Источник Mundo Deportivo
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