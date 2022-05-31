Аксель ВИТСЕЛЬ: «О сейвах Куртуа другие вратари могут только мечтать»
Хавбек сборной Бельгии – о партнере по национальной команде
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель похвалил партнера по национальной команде Тибо Куртуа за его вклад в победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
«Тибо Куртуа просто подтвердил, что он исключительный вратарь. Он делает сейвы, о которых другие вратари могут только мечтать. Кроме того, он также хорош в игре ногами. Абсолютный вратарь», - сказал Витсель.
Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счетом 1:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок не отбрасывает такую вероятность
Обозреватель Sport.ua считает, что Игорю Суркису не нужно тянуть с продажей вингера