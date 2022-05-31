Челси летом может потерять Канте

Один из лидеров «Челси» Нголо Канте в ближайшее время может покинуть Лондон.

Как сообщает английская пресса, в течение нескольких месяцев с представителями француза велись переговоры о новом контракте, но никакой конкретики не было.

Действующее соглашение Канте с Челси завершается 30 июня 2023 года.

Футболисты хотят купить «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. Сам футболист не против остаться в Челси и стремится продлить контракт.

В сезоне 2021/22 Канте провел 42 матча во всех турнирах: на его счету 2 гола и 5 ассистов.