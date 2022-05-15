Манчестер Юнайтед надеется переманить Канте
Хавбек может покинуть «Челси»
«Челси» хочет продлить до 2026 года контракт с Нголо Канте. Об этом сообщает журналист Экрем Конур. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.
За ситуацией внимательно следит «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы сделать свое предложение, если переговоры Канте с «Челси» не увенчаются успехом.
В нынешнем сезоне на счету Канте 2 гола и 5 ассистов в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего француза оценивается в 50 миллионов евро.
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