МОЛЧАНОВ: «Мой дом в трех километрах от Бучи. Приглашаю ATP к себе домой»

Известный украинский теннисист Денис Молчанов высказался о скандальном решении ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.

«Лично я не чувствую никакой поддержки от теннисного сообщества. Я должен был бы чувствовать поддержку от АТР, но руководство мужского Тура наказывает всех игроков (не начисляя очки за выступление на Уимблдоне) и, скорее, поддерживает россиян. Со стороны Туров это очень странное решение, как по мне.

Мой дом находится в трех километрах от Бучи и Ирпеня в Киевской области. Мы все знаем, что там произошло. Я бы хотел, чтобы теннисные чиновники приехали ко мне домой и посмотрели, как там все выглядит. Я приглашаю их к себе домой. Возможно, тогда они поймут, что происходит. Возможно, тогда они изменят свои взгляды?», - сказал Молчанов.

Ранее сообщалось, что Уимблдон может подать в суд на ATP и WTA.