Ювентус предложил 20 млн евро за Морату

«Ювентус» хочет убедить «Атлетико» отпустить Альваро Морату по сниженной цене.

Два последних сезона 29-летний форвард провел в туринской команде на правах аренды.

В договоре между клубами прописана опция выкупа испанца за 35 млн евро, однако руководство «бьянконери» не готово платить за него столько.

Как сообщает источник, «Ювентус» предложил «Атлетико» 20 млн евро за Морату, но получил отказ. Стороны продолжат переговоры.

В нынешнем сезоне на счету Мораты 12 голов и 9 ассистов в 48 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проявляет интерес к Морате.