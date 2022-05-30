Олег ФЕДОРЧУК: «Реал в финале Лиги чемпионов сыграл как Рух»
Украинский тренер – о финале Лиги чемпионов
Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился своим мнением по поводу финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» (1:0):
«Реал», который 13 раз выиграл Лигу чемпионов, в последнем, 14-м финале сыграл как условный «Рух». И правильно сделал, такие сейчас возможности игроков, возрастная команда.
Тем не менее результата Анчелотти достиг. И никто не будет вспоминать о том, что команда сыграла в некрасивый футбол, ведь цифры на табло, как известно, в футболе главное».
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