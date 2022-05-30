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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Реал в финале Лиги чемпионов сыграл как Рух»
Лига чемпионов
30 мая 2022, 23:38 |
72
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Реал в финале Лиги чемпионов сыграл как Рух»

Украинский тренер – о финале Лиги чемпионов

30 мая 2022, 23:38 |
72
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Реал в финале Лиги чемпионов сыграл как Рух»
ФК Энергия. Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился своим мнением по поводу финала Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль» (1:0):

«Реал», который 13 раз выиграл Лигу чемпионов, в последнем, 14-м финале сыграл как условный «Рух». И правильно сделал, такие сейчас возможности игроков, возрастная команда.

Тем не менее результата Анчелотти достиг. И никто не будет вспоминать о том, что команда сыграла в некрасивый футбол, ведь цифры на табло, как известно, в футболе главное».

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Источник Footboom
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