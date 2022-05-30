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Польша
30 мая 2022, 21:22 | Обновлено 30 мая 2022, 21:37
723
0

Шкурин покинет Ракув летом

Аренда белорусского форварда не будет продлена

30 мая 2022, 21:22 | Обновлено 30 мая 2022, 21:37
723
0
Шкурин покинет Ракув летом
ФК Ракув. Илья Шкурин

Бывший форвард «Динамо» Киев Илья Шкурин покинет польский «Ракув» нынешним летом. Аренда, которая была рассчитана до конца сезона, не будет продлена.

Напомним, права на Шкурина принадлежат московскому ЦСКА. Первую половину сезона он провел в аренде в «Динамо», и после начала войны перешел в «Ракув».

За «Ракув» Шкурин принял участие всего в 2 матчах и провел на поле всего 63 минуты.

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Илья Шкурин Ракув Динамо Киев ЦСКА Москва трансферы аренда игрока
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