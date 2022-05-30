Лионель МЕССИ: «Золотой мяч получит Бензема»

Форвард французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получит «Золотой мяч».

«Сомнений нет. Совершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий год и в итоге посвятил себя Лиге чемпионов, играя важную роль во всех матчах. Я думаю, что в этом году сомнений нет», - сказал Месси.

Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.