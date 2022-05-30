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  4. Лионель МЕССИ: «Золотой мяч получит Бензема»
Франция
30 мая 2022, 18:51 |
470
1

Лионель МЕССИ: «Золотой мяч получит Бензема»

Нападающий ПСЖ уверен, что престижная награда достанется лидеру «Реала»

30 мая 2022, 18:51 |
470
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Лионель МЕССИ: «Золотой мяч получит Бензема»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема получит «Золотой мяч».

«Сомнений нет. Совершенно очевидно, что Бензема провел впечатляющий год и в итоге посвятил себя Лиге чемпионов, играя важную роль во всех матчах. Я думаю, что в этом году сомнений нет», - сказал Месси.

Отметим, что в минувшем сезоне 34-летний француз забил 44 мяча и сделал 15 голевых передач в 46 поединках за «сливочных». При этом «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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Лионель Месси Карим Бензема Реал Мадрид ПСЖ Лига чемпионов
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Источник Tyc Sports
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KIPR ALECS
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