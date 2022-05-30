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  4. Лионель МЕССИ: «Коронавирус ударил по мне очень сильно»
Франция
30 мая 2022, 18:04 | Обновлено 30 мая 2022, 18:22
695
0

Лионель МЕССИ: «Коронавирус ударил по мне очень сильно»

Аргентинский форвард – о перенесенной болезни

30 мая 2022, 18:04 | Обновлено 30 мая 2022, 18:22
695
0
Лионель МЕССИ: «Коронавирус ударил по мне очень сильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как во время каникул в конце 2021 года подхватил коронавирус.

«Я сказал, что начинаю новый год и приеду в клуб с заряженными батарейками, что адаптация закончилась. И тут меня настиг ковид.

Он ударил по мне очень сильно. Симптомы были как у большинства: сильный кашель, боль в горле, лихорадка. Но это имело последствия. Я не мог тренироваться. Я вернулся и полтора месяца не мог даже бегать, потому что это повлияло на мои легкие.

Я вернулся раньше, чем можно было, но стало хуже. Я хотел бегать, чтобы тренироваться. А в итоге стало еще хуже», - сказал Месси.

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Лионель Месси коронавирус
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Источник Tyc Sports
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