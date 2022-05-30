Лионель МЕССИ: «Коронавирус ударил по мне очень сильно»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как во время каникул в конце 2021 года подхватил коронавирус.

«Я сказал, что начинаю новый год и приеду в клуб с заряженными батарейками, что адаптация закончилась. И тут меня настиг ковид.

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Он ударил по мне очень сильно. Симптомы были как у большинства: сильный кашель, боль в горле, лихорадка. Но это имело последствия. Я не мог тренироваться. Я вернулся и полтора месяца не мог даже бегать, потому что это повлияло на мои легкие.

Я вернулся раньше, чем можно было, но стало хуже. Я хотел бегать, чтобы тренироваться. А в итоге стало еще хуже», - сказал Месси.