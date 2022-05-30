Иван НАДЕИН: «Нужно использовать шанс и провести чемпионат в Украине»
Президент «Вереса» рассказал о позиции клуба
Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин высказался об идеи проведения следующего чемпионата Украины в условиях военного положения.
«Я думаю, что нужно использовать шанс и провести чемпионат в Украине. Если это возможно со стороны безопасности, если соответствующие компетентные органы дадут возможность, то этот шанс нужно использовать.
Если не будет возможности, то нужно все равно рассмотреть вариант, как сыграть короткий чемпионат тогда уже за границей, например, весной, уже в следующем году. Возможно, как-то ситуация прояснится. Но какое-то решение должно быть, потому что без решения сложно всем, и мы это прекрасно понимаем. Что делать футболистам? Идти тогда в армию? Что делать дальше?» - сказал Надеин.
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