Евгений ДИКИЙ: «Будет создан временный регламент УПЛ»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о проведении следующего чемпионата Украины

«Как отработать механизм с воздушными тревогами? Будем создан временный регламент, который будет предусматривать все требования. Он обязательно будет согласован с местными военными администрациями.

Впереди много работы, если клубы примут решение играть в Украине. Но, я думаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Если наши ребята получат позитивные эмоции от футбола, то все только за», - сказал Дикий.