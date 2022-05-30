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  4. Евгений ДИКИЙ: «Будет создан временный регламент УПЛ»
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 03:30 | Обновлено 30 мая 2022, 04:01
7
0

Евгений ДИКИЙ: «Будет создан временный регламент УПЛ»

Исполнительный директор УПЛ – о проведении чемпионата в условиях военного положения

30 мая 2022, 03:30 | Обновлено 30 мая 2022, 04:01
7
0
Евгений ДИКИЙ: «Будет создан временный регламент УПЛ»
Футбол 1/2/3. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о проведении следующего чемпионата Украины

«Как отработать механизм с воздушными тревогами? Будем создан временный регламент, который будет предусматривать все требования. Он обязательно будет согласован с местными военными администрациями.

Впереди много работы, если клубы примут решение играть в Украине. Но, я думаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Если наши ребята получат позитивные эмоции от футбола, то все только за», - сказал Дикий.

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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