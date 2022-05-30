Евгений ДИКИЙ: «Будет создан временный регламент УПЛ»
Исполнительный директор УПЛ – о проведении чемпионата в условиях военного положения
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался о проведении следующего чемпионата Украины
«Как отработать механизм с воздушными тревогами? Будем создан временный регламент, который будет предусматривать все требования. Он обязательно будет согласован с местными военными администрациями.
Впереди много работы, если клубы примут решение играть в Украине. Но, я думаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для поддержки наших ребят, которые находятся на передовой. Если наши ребята получат позитивные эмоции от футбола, то все только за», - сказал Дикий.
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