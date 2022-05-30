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  4. Евгений ГЕЛЛЕР: «Будем искать, кто нас приютит»
Украина. Премьер лига
30 мая 2022, 15:00 | Обновлено 30 мая 2022, 15:23
733
0

Евгений ГЕЛЛЕР: «Будем искать, кто нас приютит»

Президент «Зари» – о том, где команда намерена проводить еврокубковые матчи

30 мая 2022, 15:00 | Обновлено 30 мая 2022, 15:23
733
0
Евгений ГЕЛЛЕР: «Будем искать, кто нас приютит»
Футбол 1/2/3. Евгений Геллер

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер рассказал, где клуб планирует играть еврокубковые матчи.

«Мы еще не знаем. На сегодняшний день мы ждем решение от всех клубов, где мы будем проводить игры чемпионата. А международные - заграницей. Будем искать, кто нас приютит. Для нас это не впервые - мы 8 лет этим занимаемся», - сказал Геллер.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Заря» получила право представлять Украину в Лиге конференций.

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Источник Футбол 1/2/3
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