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  4. НЕЙМАР: «Задача – выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с ПСЖ»
Франция
30 мая 2022, 11:36 |
63
0

НЕЙМАР: «Задача – выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с ПСЖ»

У бразильца амбициозные планы

30 мая 2022, 11:36 |
63
0
НЕЙМАР: «Задача – выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих задачах на новый сезон.

«Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.

Это должно произойти в ПСЖ. У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с ПСЖ», – сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается летом продать Неймара. Его контракт с клубом действует еще три года.

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Неймар сборная Бразилии по футболу ПСЖ
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Источник France24
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