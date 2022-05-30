НЕЙМАР: «Задача – выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов с ПСЖ»
У бразильца амбициозные планы
Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих задачах на новый сезон.
«Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.
Это должно произойти в ПСЖ. У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с ПСЖ», – сказал Неймар.
Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается летом продать Неймара. Его контракт с клубом действует еще три года.
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