Барселона хочет купить Кулибали
Каталонцы готовы включить в сделку Пьянича
«Барселона» намерена приобрести центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Испанская пресса отмечает, что неаполитанский клуб продаст 30-летнего игрока сборной Сенегала 35 млн евро.
Чтобы снизить цену, каталонский клуб готов включить в сделку трансферную цель «Наполи» – хавбека Миралема Пьянича, проведшего минувший сезон в аренде в «Бешикташе».
В этом сезоне Кулибали сыграл 34 матча за «Наполи», забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. На счету Пьянича 22 матча за «Бешикташ», в которых он отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать двух защитников «Челси».
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