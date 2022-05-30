Барселона хочет купить Кулибали

«Барселона» намерена приобрести центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Испанская пресса отмечает, что неаполитанский клуб продаст 30-летнего игрока сборной Сенегала 35 млн евро.

Чтобы снизить цену, каталонский клуб готов включить в сделку трансферную цель «Наполи» – хавбека Миралема Пьянича, проведшего минувший сезон в аренде в «Бешикташе».

В этом сезоне Кулибали сыграл 34 матча за «Наполи», забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. На счету Пьянича 22 матча за «Бешикташ», в которых он отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать двух защитников «Челси».