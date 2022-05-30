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Испания
30 мая 2022, 10:29 |
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Барселона хочет купить Кулибали

Каталонцы готовы включить в сделку Пьянича

30 мая 2022, 10:29 |
310
0
Барселона хочет купить Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» намерена приобрести центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Испанская пресса отмечает, что неаполитанский клуб продаст 30-летнего игрока сборной Сенегала 35 млн евро.

Чтобы снизить цену, каталонский клуб готов включить в сделку трансферную цель «Наполи» – хавбека Миралема Пьянича, проведшего минувший сезон в аренде в «Бешикташе».

В этом сезоне Кулибали сыграл 34 матча за «Наполи», забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. На счету Пьянича 22 матча за «Бешикташ», в которых он отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать двух защитников «Челси».

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Источник Sport.es
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