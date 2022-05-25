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Испания
25 мая 2022, 10:31 | Обновлено 25 мая 2022, 10:32
680
0

Два игрока Челси хотят перейти в Барселону

Аспиликуэта и Алонсо могут сменить клуб летом

25 мая 2022, 10:31 | Обновлено 25 мая 2022, 10:32
680
0
Два игрока Челси хотят перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо летом могут покинуть клуб. По информации испанских СМИ, оба уже сообщили руководству «Челси» о желании перейти в «Барселону».

При этом вероятность трансфера Маркоса Алонсо оценивается гораздо выше, чем Аспиликуэты.

Напомним, ранее у «Челси» официально сменился владелец. Новое руководство клуба летом выделит 200 миллионов евро на трансферы.

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Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо
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Источник Mundo Deportivo
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