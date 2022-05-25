Два игрока Челси хотят перейти в Барселону

Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо летом могут покинуть клуб. По информации испанских СМИ, оба уже сообщили руководству «Челси» о желании перейти в «Барселону».

При этом вероятность трансфера Маркоса Алонсо оценивается гораздо выше, чем Аспиликуэты.

Напомним, ранее у «Челси» официально сменился владелец. Новое руководство клуба летом выделит 200 миллионов евро на трансферы.