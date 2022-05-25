Испания25 мая 2022, 10:31 | Обновлено 25 мая 2022, 10:32
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Два игрока Челси хотят перейти в Барселону
Аспиликуэта и Алонсо могут сменить клуб летом
25 мая 2022, 10:31 | Обновлено 25 мая 2022, 10:32
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Защитники «Челси» Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо летом могут покинуть клуб. По информации испанских СМИ, оба уже сообщили руководству «Челси» о желании перейти в «Барселону».
При этом вероятность трансфера Маркоса Алонсо оценивается гораздо выше, чем Аспиликуэты.
Напомним, ранее у «Челси» официально сменился владелец. Новое руководство клуба летом выделит 200 миллионов евро на трансферы.
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