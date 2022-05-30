Марта КОСТЮК: «Не планирую следовать примеру Крейчиковой»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде, а также объяснила, почему не собирается посвящать парному теннису большую часть своего времени.

«Желание больше времени уделять паре у меня не появляется, так как все равно у меня всегда в приоритете одиночка. Но победы в паре в те моменты, когда нет уверенности или есть проблемы в одиночной игре, они помогают найти уверенность в себе и для одиночки. Как в плане самой игры, так и чисто в психологическом плане. Я не планирую следовать примеру Крейчиковой, но мне все-таки хотелось бы играть пару постабильнее. Найти партнершу, чтобы мы могли играть на тех турнирах, где нужно. Мой рейтинг позволит мне сейчас заявляться с парницами и попадать на турниры 250 или уже записываться в список участниц на месте. Это в принципе мне поможет в будущем.

В нашей паре более позитивная – это все-таки Габриэла, за это ей огромное спасибо и за постоянную поддержку тоже. На самом деле я у нее этому учусь, с ней очень классно играть пару и я счастлива, что у нас хорошо получается играть вдвоем. Когда мы играли второй матч, получилось так, что я очень нервничала, потому что мы были фаворитами и должны были выигрывать тот матч. Русе изначально не переживала. Но я так сильно разнервничалась, что во втором сете мы начали нервничать уже вдвоем. А вообще мы обе стараемся быть на позитиве», – сказала Костюк.