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  4. Реал в ближайшее время объявит о переходе Рюдигера
Испания
30 мая 2022, 07:39 |
471
0

Реал в ближайшее время объявит о переходе Рюдигера

Немецкий защитник станет первым новичком клуба в межсезонье

30 мая 2022, 07:39 |
471
0
Реал в ближайшее время объявит о переходе Рюдигера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» собирается объявит Антонио Рюдигера первым новичком межсезонья.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист еще несколько недель назад прошел медобследование. Стороны согласовали контракт до лета 2026 года.

В этом сезоне Рюдигер провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» продлил контракт с Лукой Модричем.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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