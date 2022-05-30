Реал в ближайшее время объявит о переходе Рюдигера

«Реал» собирается объявит Антонио Рюдигера первым новичком межсезонья.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист еще несколько недель назад прошел медобследование. Стороны согласовали контракт до лета 2026 года.

В этом сезоне Рюдигер провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» продлил контракт с Лукой Модричем.