Испания30 мая 2022, 07:39 |
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Реал в ближайшее время объявит о переходе Рюдигера
Немецкий защитник станет первым новичком клуба в межсезонье
30 мая 2022, 07:39 |
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«Реал» собирается объявит Антонио Рюдигера первым новичком межсезонья.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист еще несколько недель назад прошел медобследование. Стороны согласовали контракт до лета 2026 года.
В этом сезоне Рюдигер провел 47 матчей за «Челси», забил 5 голов и отдал 2 передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» продлил контракт с Лукой Модричем.
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