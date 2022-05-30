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  4. Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча
Франция
30 мая 2022, 01:20 | Обновлено 30 мая 2022, 05:29
81
0

Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор переходного матча чемпионата Франции

30 мая 2022, 01:20 | Обновлено 30 мая 2022, 05:29
81
0
Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча
Profimedia

В переходном поединке за право играть во французской Лиге 1 «Осер» в серии послематчевых пенальти выиграл у «Сент-Этьена» со счетом 5:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

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Осер Сент-Этьен Лига 1 чемпионат Франции по футболу Лига 2 видео голов и обзор переходные матчи
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Источник MEGOGO
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