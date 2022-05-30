Франция30 мая 2022, 01:20 | Обновлено 30 мая 2022, 05:29
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Сент-Этьен – Осер – 1:1 (пен. 4:5). Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор переходного матча чемпионата Франции
30 мая 2022, 01:20 | Обновлено 30 мая 2022, 05:29
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В переходном поединке за право играть во французской Лиге 1 «Осер» в серии послематчевых пенальти выиграл у «Сент-Этьена» со счетом 5:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.
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