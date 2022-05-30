ВИДЕО. Сборная Украины в Словении: дожди, именинник и сборы в Глазго

Сборная Украины продолжает учебно-тренировочное собрание в Словении. Воскресенье, 29 мая продлило дождливый уик-энд, который сменил приятные солнечные дни, продолжавшиеся в Брдо в течение предыдущих недель.

Теперь здесь целыми днями дождь, а температура опустилась до 11 градусов. Для сравнения, у Глазго в то же время – +14. Поэтому смело можно сказать, что если природа готовит сине-желтых к визиту на туманный Альбион. В конце концов тренироваться при такой прохладе футболистам проще: в жару работа истощает больше. Так что режим двукратных тренировок, который был запланирован на 29 мая, игрокам было перенести несколько легче, чем под палящим солнцем.

Утреннее занятие началось с веселого поздравления с днем ​​рождения Виталия Миколенко. По призыву тренера команда быстро сформировала защитнику живой тоннель, по которому Виталий стремился пробежать как можно скорее, ведь дружеское приветствие включало в себя попадание мячом в именинника! Такие казацкие развлечения ободрили коллектив, который сразу же приступил к рутинной, но важной работе. На ужине именинника поздравили уже торжественно – не мячами и пинками, а сразу двумя тортами!

После беговой разминки ребята работали над ударами и передачами головой во время игрового упражнения, также требует ловкости, координации и, конечно, точности. Потом главный тренер Александр Петраков вместе с помощниками поставили целью отрабатывать командные действия при выполнении стандартных положений.

К вечеру дождь только усилился, а на улице стало еще холоднее (9 градусов). Поэтому ребятам следовало работать в быстром темпе или избежать охлаждения мышц. После интенсивной разминки и отработки контроля мяч разделил на группы для работы в квадратах. В основном же занятии ожидалось больше тактики. По заданию тренерского штаба исполнители отрабатывали разные тактические схемы в формате игровых серий.

30 мая национальная команда проведет заключительное занятие, утреннее, на поле тренировочного центра Футбольного союза Словении, где она работала в течение целого месяца. Высокопрофессиональная инфраструктура, отличные условия и забота, которой окружили украинцев словенские друзья, дали возможность украинской сборной подготовиться к июньским матчам лучше. Поэтому она будет оставлять Брдо с чувством глубокой благодарности и с привкусом печали, ведь это место на один месяц стало для сине-желтых настоящим домом, убежищем в военное время. Здесь сборники получили уникальную возможность заниматься своим делом. Словенцы постоянно отмечают, что всем сердцем будут болеть за Украину в решающих поединках.

30 мая после обеда национальная команда покинет Брдо: вылет из аэропорта Любляны в Глазго назначен на 16:45.