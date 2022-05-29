29 мая в 20:00 проходит ответный поединок за путевку в французскую Лигу 1 между командами «Сент-Этьен» и «Осер».

Тремя днями ранее в первой игре была зафиксирована ничья (1:1). Теперь «Сент-Этьен» попробует на домашней арене сохранить прописку в Лиге 1.

Из элитного дивизиона чемпионата Франции вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».

Сент-Этьен – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция