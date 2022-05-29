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Франция
29 мая 2022, 20:00 | Обновлено 29 мая 2022, 20:06
232
0

Сент-Этьен – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 мая в 20:00 проходит ответный матч за путевку в французскую Лигу 1

29 мая 2022, 20:00 | Обновлено 29 мая 2022, 20:06
232
0
Сент-Этьен – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая в 20:00 проходит ответный поединок за путевку в французскую Лигу 1 между командами «Сент-Этьен» и «Осер».

Тремя днями ранее в первой игре была зафиксирована ничья (1:1). Теперь «Сент-Этьен» попробует на домашней арене сохранить прописку в Лиге 1.

Из элитного дивизиона чемпионата Франции вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».

Сент-Этьен – Осер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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