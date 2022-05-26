Осер и Сент-Этьен разошлись миром в первом переходном матче
Последний участник французской Лиги 1 определится 29 мая
В первом переходном матче за путевку в французскую Лигу 1 «Осер» и «Сент-Этьен» сыграли вничью (1:1).
В первом тайме Зайду Юссуф вывел «Сент-Этьен» вперед, а «Осер» отыгрался в конце матча за счет гола Гаэтана Перрена.
Решающий матч противостояния пройдет 29 мая. «Сент-Этьен» попробует на домашней арене сохранить прописку в Лиге 1.
Из элитного дивизиона чемпионата Франции вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».
Лига 1. Переходные матчи
Первая игра, 26 мая
Осер – Сент-Этьен – 1:1
Голы: Перрен, 87 – Юссуф, 15.
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