Осер и Сент-Этьен разошлись миром в первом переходном матче

В первом переходном матче за путевку в французскую Лигу 1 «Осер» и «Сент-Этьен» сыграли вничью (1:1).

В первом тайме Зайду Юссуф вывел «Сент-Этьен» вперед, а «Осер» отыгрался в конце матча за счет гола Гаэтана Перрена.

Решающий матч противостояния пройдет 29 мая. «Сент-Этьен» попробует на домашней арене сохранить прописку в Лиге 1.

Из элитного дивизиона чемпионата Франции вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».

Лига 1. Переходные матчи

Первая игра, 26 мая

Осер – Сент-Этьен – 1:1

Голы: Перрен, 87 – Юссуф, 15.