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  4. Осер и Сент-Этьен разошлись миром в первом переходном матче
Франция
26 мая 2022, 22:59 | Обновлено 26 мая 2022, 23:33
193
0

Осер и Сент-Этьен разошлись миром в первом переходном матче

Последний участник французской Лиги 1 определится 29 мая

26 мая 2022, 22:59 | Обновлено 26 мая 2022, 23:33
193
0
Осер и Сент-Этьен разошлись миром в первом переходном матче
ФК Сент-Этьен

В первом переходном матче за путевку в французскую Лигу 1 «Осер» и «Сент-Этьен» сыграли вничью (1:1).

В первом тайме Зайду Юссуф вывел «Сент-Этьен» вперед, а «Осер» отыгрался в конце матча за счет гола Гаэтана Перрена.

Решающий матч противостояния пройдет 29 мая. «Сент-Этьен» попробует на домашней арене сохранить прописку в Лиге 1.

Из элитного дивизиона чемпионата Франции вылетели «Мец» и «Бордо», их заменят «Тулуза» и «Аяччо».

Лига 1. Переходные матчи

Первая игра, 26 мая

Осер  Сент-Этьен  1:1

Голы: Перрен, 87 – Юссуф, 15.

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Источник Sport.ua
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