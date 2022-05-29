Отгрузили 6 мячей. В Нидерландах сыгран финал за выход в Лигу конференций
АЗ «Алкмар» в ответной игре нанес поражение команде «Витесс» со счетом 6:1
В Нидерландах состоялся ответный матч финала плей-офф за путевку в Лигу конференций.
Проиграв первый поединок (1:2), АЗ «Алкмар» в ответной игре дома нанес поражение команде «Витесс» со счетом 6:1.
Победитель противостояния получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.
Чемпионат Нидерландов
Финал плей-офф за путевку в Лигу конференций
Ответный матч, 29 мая
АЗ Алкмар – Витесс – 6:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Павлидис, 3, Рейндерс, 13, 52, де Вит, 41, Карлссон, 75, 89 – Базур, 78.
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