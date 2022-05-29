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  4. Отгрузили 6 мячей. В Нидерландах сыгран финал за выход в Лигу конференций
Нидерланды
29 мая 2022, 18:23 | Обновлено 29 мая 2022, 18:31
436
0

Отгрузили 6 мячей. В Нидерландах сыгран финал за выход в Лигу конференций

АЗ «Алкмар» в ответной игре нанес поражение команде «Витесс» со счетом 6:1

29 мая 2022, 18:23 | Обновлено 29 мая 2022, 18:31
436
0
Отгрузили 6 мячей. В Нидерландах сыгран финал за выход в Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В Нидерландах состоялся ответный матч финала плей-офф за путевку в Лигу конференций.

Проиграв первый поединок (1:2), АЗ «Алкмар» в ответной игре дома нанес поражение команде «Витесс» со счетом 6:1.

Победитель противостояния получил путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.

Чемпионат Нидерландов

Финал плей-офф за путевку в Лигу конференций

Ответный матч, 29 мая

АЗ Алкмар – Витесс – 6:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Павлидис, 3, Рейндерс, 13, 52, де Вит, 41, Карлссон, 75, 89 – Базур, 78.

 Сетка плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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