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Нидерланды
26 мая 2022, 23:23 | Обновлено 26 мая 2022, 23:29
294
0

В Нидерландах состоялся первый матч плей-офф за путевку в Лигу конференций

Клуб «Витесс» нанес поражение команде АЗ «Алкмар» со счетом 2:1

26 мая 2022, 23:23 | Обновлено 26 мая 2022, 23:29
294
0
В Нидерландах состоялся первый матч плей-офф за путевку в Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В Нидерландах состоялся первый матч финала плей-офф за путевку в Лигу конференций.

Клуб «Витесс» нанес поражение команде АЗ «Алкмар» со счетом 2:1. Победный гол для хозяев поля на 86-й минуте забил Лои Опенда.

Ответная игра состоится 29 мая. Победитель противостояния получит путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.

Чемпионат Нидерландов

Финал плей-офф за путевку в Лигу конференций

Первый матч, 26 мая

Витесс – АЗ Алкмар – 2:1

Голы: Бейтинк, 22, Опенда, 86 – Класи, 59.

 Сетка плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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