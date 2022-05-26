В Нидерландах состоялся первый матч плей-офф за путевку в Лигу конференций
Клуб «Витесс» нанес поражение команде АЗ «Алкмар» со счетом 2:1
В Нидерландах состоялся первый матч финала плей-офф за путевку в Лигу конференций.
Клуб «Витесс» нанес поражение команде АЗ «Алкмар» со счетом 2:1. Победный гол для хозяев поля на 86-й минуте забил Лои Опенда.
Ответная игра состоится 29 мая. Победитель противостояния получит путевку во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.
Чемпионат Нидерландов
Финал плей-офф за путевку в Лигу конференций
Первый матч, 26 мая
Витесс – АЗ Алкмар – 2:1
Голы: Бейтинк, 22, Опенда, 86 – Класи, 59.
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