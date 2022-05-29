Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Скоро смогу сказать больше о своем будущем»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем будущем на фоне слухов о переходе в «Барселону»:

«Придет время, и вы все узнаете. Скоро я смогу сказать больше о своем будущем», – заявил форвард.

Контракт Левандовски с Баварией действует до лета 2023 года.