Германия29 мая 2022, 18:24 |
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Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Скоро смогу сказать больше о своем будущем»
Форвард «Баварии» может покинуть клуб
29 мая 2022, 18:24 |
187
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем будущем на фоне слухов о переходе в «Барселону»:
«Придет время, и вы все узнаете. Скоро я смогу сказать больше о своем будущем», – заявил форвард.
Контракт Левандовски с Баварией действует до лета 2023 года.
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